Tragico incidente tra le province di Napoli e Salerno: morto pizzaiolo 30enne

SCAFATI/BOSCOREALE – Tragico incidente la notte scorsa a Scafati nei pressi della rotatoria tra via De Gasperi e via Poggiomarino, poco dopo la frazione di Marra a Boscoreale. A perdere la vita – come riporta ilfattovesuviano.it – un ragazzo di 30 anni, di nazionalità ucraina, che era in sella ad una moto guidata da un amico quando si sarebbe schiantato contro un lampione. Il giovane faceva il pizzaiolo e viveva da anni viveva nella città dell’agro salernitano a cavallo del Vesuviano. Ieri sera il tragico impatto che gli è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita.

L’amico della vittima, nel frattempo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale dov’è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica del sinistro. A quanto pare, non ci sarebbero altre persone nè altri veicoli coinvolti nell’incidente mortale, ma le forze dell’ordine stanno indagando per accertare cosa sia accaduto in pienissima notte e ad un incrocio dove non è la prima volta che si verificano tragedie.