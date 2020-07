Tragico schianto in moto: Michele muore a 24 anni

Per il 24enne non c’è stato nulla da fare





SANTO STEFANO BELBO – Ennesimo incidente stradale a perdere la vita: Michele Bertero, 24 anni. Stava percorrendo in sella alla sua moto la strada che costeggia le cantine “Vallebelbo” a Santo Stefano Belbo, quando nei pressi dello svincolo per Camo si è scontrato con un’auto. Immediati i soccorsi, prima da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e poi dall’equipe del 118 che ha fatto intervenire l’elisoccorso. Ma purtroppo non si è potuto fare nulla, le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Alba che dovranno far luce sulla dinamica passando al vaglio tutte le opzioni, come si fa in questi casi per risalire alle cause che hanno portato allo schianto.

In questi casi nulla deve essere lasciato al caso per risalire alla verità e dare giustizia alla vittima. Oltre agli accertamenti di rito sulle condizioni dei due conducenti, gli inquirenti dovranno quindi verificare la presenza di telecamere e ascoltare i testimoni presenti, per avere un quadro netto di quanto accaduto.

