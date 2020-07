Tragico scontro tra auto e camion: Gabriele muore a soli 20 anni

FOGGIA – Non ce l’ha fatta Gabriele Campanella, 20enne di Orta Nova, vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri mattina, lungo la Provinciale 110, tra Ordona e Castelluccio. Gabriele è deceduto in ospedale, a seguito delle ferite riportate. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto, una Fiat Punto bianca, si è schiantata contro un camion, finendone schiacciata.

Incredula e affranta la cittadina di Orta Nova e la comunità scolastica dell’istituto alberghiero ‘Gasparrini’ di Melfi: “Colpiti da una terribile tragedia, da un gravissimo lutto per la prematura, assurda morte dell’ex alunno Gabriele Campanella”, scrivono dalla scuola. “Convittore, diplomato lo scorso anno (indirizzo Sala e Vendita), Gabriele aveva il sorriso aperto della gentilezza e un cuore grande. Tanti sogni da realizzare, ma un tragico incidente ha strappato la sua giovane vita in questo caldo giorno d’estate. E tutti abbiamo avuto davvero freddo. Partecipiamo affranti al dolore della sua famiglia. Ciao, Gabriele”.

FONTE: FOGGIATODAY.IT