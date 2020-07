Tragico scontro tra due auto: Lorenzo muore a soli vent’anni

MOLISE – Un ragazzo di vent’anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada tra Monteroduni e la Venafrana, nel territorio al confine tra Molise, Lazio, Campania. La vittima è Lorenzo Gliottone, studente dell’IIS San Benedetto di Cassino, rimasto coinvolto in un sinistro nel quale si sono scontrate due auto. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì scorso 27 luglio, trascorse le ore 20. Secondo le informazioni apprese il giovane era a bordo di un’auto in compagnia di un coetaneo e stava percorrendo la strada nel territorio molisano, quando, per causa non note, la macchina si è scontrata contro un muro e poi contro un’altra vettura. L’impatto è stato molto violento: ad avere la peggio è stato Lorenzo, per il quale non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Purtroppo inutile ogni tentativo da parte dei soccorritori di rianimarlo. Il giovane è morto a causa delle gravissime ferite e traumi riportati. A seguito dell’incidente il suo amico è rimasto ferito e trasportato in ambulanza ospedale, ma fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi.

Lorenzo forse colto da un malore alla guida

Presenti per i rilievi scientifici sul luogo della tragedia i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito al dinamica dell’accaduto. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno chi indaga a capire cosa abbia fatto sbandare Lorenzo e se esista la possibilità che sia stato colto da un malore improvviso. Appresa la drammatica scomparsa, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia del ventenne, in attesa che vengano celebrati per dargli l’ultimo saluto. Tantissimi i messaggi d’addio.

FONTE: FANPAGE.IT