Tragico scontro tra due auto: morto bimbo di 11 anni

PREDAZZO – È morto dopo aver passato due giorni in ospedale il bimbo di 11 anni che sabato scorso è rimasto coinvolto insieme alla famiglia in un incidente stradale in Trentino, sulla strada provinciale 232 che collega Predazzo con Ziano di Fiemme. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse disperate: il bambino, tuttavia, è sempre rimasto cosciente dopo l’incidente. La mamma si trova invece al momento ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il padre è ricoverato a Trento ma non è a rischio di vita. La famiglia, originaria di Savona, era partita per la Val di Fassa per un periodo di vacanza.