Trasporti in Campania, dal 9 luglio si potranno rioccupare tutti i posti a sedere

CAMPANIA – A partire dal 9 luglio in Campania cesserà l’obbligo delle sedute alternate in tutti i mezzi di trasporto pubblico, e ci si potrà disporre sulla totalità dei posti a disposizione; resterà invece vigente l’obbligo di indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno del trasporto, insieme all’obbligo di igienizzarsi le mani oppure usare i guanti. La decisione è stata presa in virtù del fatto che si prevede una maggiore affluenza nei mesi di luglio ed agosto di turisti, il che comporterà una maggiore necessità di fruizione dei mezzi.

Inoltre, come riporta il testo ufficiale sulle linee guida per l’utilizzo in Campania dei trasporti pubblici, i posti a sedere dovranno essere utilizzati tassativamente solo in quanto tali, e non per appoggiarvici materiale accessorio appartenente al passeggero.