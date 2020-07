La piccola era in compagnia della madre, ora sotto choc per l’accaduto





BRESCIA – Travolta da un’auto in corsa mentre attraversa la strada: bimba di 9 anni muore sul colpo.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri a Bagnolo Mella, bel Bresciano. Una bambina di 9 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in compagnia della madre, quando è stata investita da un’auto.

Il pirata della strada non ha interrotto la sua corsa, ed è scappato via facendo perdere le sue tracce. La madre della piccola non è riuscita ad impedire che la figlia venisse investita data la rapidità in cui è avvenuto il sinistro. Sotto choc la donna ha tentato di soccorrere la figlia dopo essere stata sbalzata per diversi metri dall’attraversamento pedonale.

Purtroppo per la piccola non c’è stato niente da fare, sono risultati inutili tutti i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di identificare e rintracciare l’uomo alla guida dell’auto. In queste ore, i militari stanno controllando tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona. Si attendono eventuali aggiornamenti.

