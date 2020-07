Trema la terra in Irpinia: 4 scosse in 15 minuti





IRPINIA – Quattro scosse a Sant’Angelo dei Lombardi ed una a Rocca San Felice. In soli 15 minuti, la terra in provincia di Avellino ha tremato per ben 4 volte. Le scosse sono stati lievi ed al momento non si registrano danni a persone o cose.

LE SCOSSE