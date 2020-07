Trova cellulare e fa di tutto per scoprire chi sia la proprietaria: il bel gesto del giuglianese

“Non ho mai pensato di tenere il telefono per me, i miei genitori mi hanno trasmesso i giusti lavori”





VOMERO – Lo scorso sabato a Piazza Vanvitelli al Vomero una giovane in compagnia di un suo amico, avendo lasciato il suo smartphone su una panchina, si era subito messa alla ricerca dello stesso in stato visibile d’agitazione, fin quando non si è imbattuta in Andrea, ragazzo di Giugliano, che aveva diligentemente deciso di tenerlo con sé per evitare che se ne appropriasse qualche malintenzionato. Andrea dapprima aveva cercato di contattare la giovane tramite Instagram, poi, non ricevendo risposta, si era adoperato per rintracciare i suoi contatti fin quando la ragazza stessa, tramite il telefono del suo amico, l’ha telefonato, così da darsi appuntamento per la restituzione.

“Non ho mai pensato di tenere il telefono per me, i miei genitori mi hanno trasmesso i giusti lavori e poi una volta capitò a me di perdere il telefono e una buona anima me lo conservò, quindi io ora ho soltanto risposto al bel gesto che mi era stato fatto”, sono state le parole di Andrea.