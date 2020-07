Ufficiale, Bolsonaro è positivo al Covid-19

BRASILE – E’ arrivato il risultato del tampone effettuato a Jair Bolsonaro. Il presidente brasiliano è positivo al Coronavirus. L’uomo si era sottoposto ai test per scoprire se aveva contratto il nuovo coronavirus (per cui in via precauzionale stava assumendo idrossiclorochina): come aveva comunicato il suo governo in una nota, dopo che lo stesso capo dello Stato aveva rivelato di aver presentato i sintomi della malattia, tra cui 38 di febbre.