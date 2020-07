Università, ministro Manfredi è sicuro: “Da settembre esami e lezioni in presenza”

ITALIA – Ad annunciarlo è il ministro dell’Università Gaetano Manfredi durante la conferenza stampa al termine dell’incontro con i rettori lombardi e con il presidente di Regione Attilio Fontana: a partire da settembre si riparte con lezioni ed esami in presenza. “Il semestre del nuovo anno sarà un semestre prevalentemente in presenza – ha dichiarato Manfedi – si continuerà anche con l’offerta didattica a distanza per garantire il diritto allo studio per chi non ha la possibilità di essere settembre. Però da settembre l’università garantirà formazione in presenza”.

“Il futuro significa riapertura delle attività in presenza delle università – ha infine aggiunto il ministro – e per riavere i nostri studenti nelle nostre aule è fondamentale il ritorno in aula, nelle biblioteche e nei laboratori. L’università è un luogo di speranza, il futuro del Paese non può che partire dalle università”.