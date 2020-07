Uomo si getta nella valle e cade nel vuoto: inutile l’intervento del 118

SORRENTO – Il gesto estremo risale alle prime luci dell’alba di questa mattina, un uomo sulla sessantina ha deciso di togliersi la vita raggiungendo il cuore di Sorrento con il suo scooter e successivamente gettandosi nel Vallone dei Mulini, cadendo nel vuoto per alcune decine di metri. I vigili del fuoco di Piano di Sorrento sono immediatamente giunti sul posto insieme al 118 per recuperare il corpo del 60enne, che quando è stato riportato al sicuro era ancora vivo, ma dopo poco non ce l’ha fatta. Sono in corso le indagini per capire cosa abbia spinto la vittima a compiere il folle gesto.