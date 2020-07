Uomo trovato morto in casa con ferite da taglio: ipotesi omicidio

FIRENZE – Un uomo di 62 anni, ex calciante del Calcio storico fiorentino, è stato trovato morto all’interno di un’abitazione in una palazzina popolare di via Rocca Tedalda, nella zona sud di Firenze. A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, sono stati i vicini di casa non vedendo più l’uomo da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della squadra mobile della questura di Firenze e della squadra delle investigazioni scientifiche, oltre al pubblico ministero di turno Fabio Di Vizio, che ha disposto l’invio della salma a medicina legale per effettuare l’autopsia.

Da quanto si apprende, sul corpo dell’ex calciante sarebbero stati rinvenuti segni di fendenti da arma da taglio, particolare che farebbe pensare a un omicidio

FONTE: RAINEWS24