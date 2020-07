By Ciro De Liddo

Vacanza finisce in tragedia: terribile incidente a Mykonos, muore 18enne italiana





MYKONOS/PERUGIA – Vacanza finisce in tragedia: terribile incidente a Mykonos, muore 18enne italiana.

Una 18enne di Perugia – il cui nome, secondo fonti locali umbre, è Carlotta Martellini – è morta in un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. La giovane era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. Ferita gravemente una sua amica.

Secondo i siti greci, due auto private – tra cui quella su cui viaggiava la vittima – si stavano muovendo nella stessa direzione, si sono scontrate e sono entrambe precipitate su una scogliera. Si attendono eventuali aggiornamenti.

FONTE TGCOM24

