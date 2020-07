By redazione

Vendita e ricettazione di medicinali pericolosi per la salute: nei guai donna di 65 anni





NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica hanno notato una donna che, dopo aver prelevato un pacchetto da un trolley, lo ha ceduto ad un uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti l’hanno bloccata rinvenendo, all’interno della valigia, 73 confezioni di medicinali di provenienza estera e la somma di 80 euro.

L.S., ucraina di 65 anni, è stata denunciata per ricettazione e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.