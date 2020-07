Vergognoso nel napoletano: rubata l’auto della Croce Rossa

ERCOLANO – Questo pomeriggio ad Ercolano, in provincia di Napoli, è successo qualcosa che ha dell’incredibile: una delle autovetture utilizzata dall’organizzazione di volontariato della Croce Rossa di Ercolano è stata rubata. A darne l’annuncio la Croce Rossa della sede locale stessa tramite un posto pubblicato sul loro profilo Facebook: “È successo davvero. Purtroppo questo pomeriggio, nel mentre eravamo in procinto di consegnare ancora quattro spese solidali a Torre del Greco, è stata RUBATA la nostra auto! Questa auto ci è stata affidata ad inizio emergenza COVID19, dalla FCA bank, per supportare le tantissime attività messe in campo dalla Croce Rossa italiana a favore dei più deboli. Ha percorso km e km per i territori di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, ha consegnato oltre 3000 spese solidali, ha consegnato farmaci a tutti i pazienti Covid e ha supportato ogni attività messa in campo! È stata il braccio e le gambe di tanti volontari #CRI che, senza freni, ancora oggi scendono in campo per aiutare chiunque ne abbia bisogno! Ai gesti incivili e brutti noi rispondiamo con la forza di crederci ed aiutare ancora senza sosta. nonostante tutto”.