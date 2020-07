Viaggia a folle velocità: inseguito e bloccato dalla polizia

NAPOLI – Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Mercato per la segnalazione di due giovani a bordo di uno scooter che procedevano ad alta velocità mettendo in pericolo l’incolumità dei pedoni.

I poliziotti hanno intercettato il motociclo in via Sopramuro ed hanno iniziato un inseguimento fino a via Nolana dove il mezzo è stato bloccato.

Il conducente, un 16enne napoletano, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.

