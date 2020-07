By Alessandra Chianese

Uno dei due coinvolti è stato anche denunciato per porto abusivo di arma

Violenta lite in strada, uno estrae un coltello: polizia arresta due pregiudicati





NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico VII Duchesca per una lite in strada.

I poliziotti hanno visto alcune persone che si stavano colpendo con schiaffi e pugni e che, alla loro vista, si sono date alla fuga mentre uno di essi si disfaceva di un coltello della lunghezza di 30cm.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato due uomini recuperando l’arma che è stata sequestrata.

C.E., di 22 anni, e John Alika, 32enne con precedenti di polizia, nigeriani irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rissa aggravata e lesioni; inoltre, il 22enne è stato anche denunciato per porto abusivo di arma.

