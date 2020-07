By Ciro De Liddo

Uno dei feriti ha riportato una grave frattura al bacino ed ora è ricoverato in ospedale





SALERNITANO – Violento schianto nella notte, auto finisce contro un muro: feriti 5 ragazzi.

L’episodio ha avuto luogo nella notte, intorno alle 3.00, a Nocera Inferiore. Un’auto con a bordo 5 giovani si è schiantata contro un muro in via Atzori, sull’ex statale 18. Il veicolo è andato completamente distrutto.

Il veicolo, stando ai primi rilievi , sembra che viaggiasse oltre i 100 chilometri orari. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Nell’auto vi erano 5 ragazzi che hanno riportato diverse ferite, più o meno gravi. Tra i 5, due ragazze sono in condizioni non preoccupanti a differenza dell’amico seduto sul lato passeggero anteriore che ha riportato una grave frattura al bacino. Il giovane, come riportato da fonti locali, è ora ricoverato presso l’ospedale Umberto I.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK