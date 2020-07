Violento schianto tra due auto: tre feriti, due sono gravi

SALERNO – Grave incidente stradale, nella serata di ieri, martedì 7 luglio, sulla litoranea che da Battipaglia conduce fino in Cilento, nella provincia di Salerno: due automobili, una guidata da una donna e l’altra con a bordo due uomini, si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, a Eboli, non molto distante dal Campolongo Hospital, in direzione di Capaccio Paestum.

Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’Humanitas e del Saut: il bilancio dell’incidente è di 3 feriti, di cui due gravi, trasportati in codice rosso negli ospedali di Eboli e Battipaglia. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, che risulta ancora poco chiara.

Immagine di repertorio

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK