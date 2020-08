By redazione

17enne positivo al Covid dopo festa in spiaggia: allarme tra circa 1000 partecipanti





CATANIA – Si è sentito male dopo alcuni giorni dopo i quali aveva partecipato ad una festa in spiaggia, un giovane di 17 anni di Catania il quale è stato portato in ospedale con tutti i sintomi riconducibili al Coronavirus. Ai medici il ragazzo ha raccontato di avere partecipato, qualche giorno prima di sentirsi male, ad una serata in una nota discoteca del viale Kennedy, alla Plaia di Catania.

L’Asp ha rintracciato una trentina di persone che gli sono state a più stretto contatto e ha disposto anche per loro l’isolamento ma ha pure invitato tutti coloro che erano in quel locale a mettersi in quarantena.