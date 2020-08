By redazione

Accoltellato per difendere l’auto da un tentativo di rapina: in ospedale ad Aversa





VILLA LITERNO – Questa mattina, sulla strada provinciale che attraversa i territori di Ischitella, Trentola, verso Villa Literno, si è consumato un violento tentativo di rapina, come riporta casertace.

Un uomo, residente a Villaricca, è stato accoltellato dal rapinatore che è riuscito a portargli via l’automobile.

Impaurito e ferito ha chiesto aiuto in strada ed è stato soccorso da un automobilista repentinamente. E’ stato trasportato al nosocomio Moscati di Aversa, ma non pare essere in gravi condizioni.

