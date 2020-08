Afragola, controlli della Polizia nelle zone della “movida”: diverse le sanzioni

By redazione





AFRAGOLA – Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola, con il supporto della Polizia Locale di Afragola, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” nei pressi del Parco Sant’Antonio, del Rione Salicelle e in via Sportiglione ad Afragola.

Nel corso dell’attività sono state identificate 113 persone di cui 10 con precedenti di polizia e sono stati controllati 5 veicoli.

In via Sportiglione sono state contestate violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida senza casco protettivo, mancanza di documenti di circolazione e mancata revisione periodica.