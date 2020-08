By Sara Leombruno

Stabili per adesso le sue condizioni, è in isolamento

Allarme vacanze, assessore campano positivo: tornava da 2 settimane in Sardegna





SALERNO – “L’assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, è risultato positivo al virus Covid-19 dopo aver effettuato un tampone al rientro con mezzi propri da un periodo di ferie in Sardegna durato due settimane”. È quanto fa sapere il Comune di Salerno attraverso una nota diffusa dall’ufficio stampa.

“Le condizioni di salute di Dario Loffredo sono buone, non ha febbre, tosse e raffreddore. Nel rispetto dei protocolli si è da subito posto in isolamento, evitando di entrare in contatto con altri”, si sottolinea.