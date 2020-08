Ancora una tragedia sulle strade campane: centauro travolto ed ucciso da auto pirata

By redazione

CALVI RISORTA/PIGNATARO MAGGIORE – Ancora un incidente mortale nel casertano. Questa volta la tragedia ha avuto luogo sulla Statale Casilina, al confine tra i comuni di Calvi Risorta e Pignataro Maggiore. Un motociclista in sella ad una Aprilia è stato travolto ed ucciso da un pirata della strada che, dopo l’impatto, è scappato via senza lasciare alcuna traccia.

IL personale del 118, giunto nel giro di pochi minuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro che è morto sul colpo. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Capua. Il traffico è nettamente rallentato; si attende il via libera da parte del magistrato di turno per rimuovere il corpo senza vita dell’uomo dall’asfalto.

IMMAGINE DI REPERTORIO

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT