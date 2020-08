Asl Napoli 2 Nord, già 1500 richieste di tampone per chi rientra dalle vacanze all’estero

FRATTAMAGGIORE – In merito all’effettuazione dei tamponi a cittadini residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord di rientro dall’estero, il Dipartimento di Prevenzione ha già ricevuto oltre 1500 richieste all’indirizzo [email protected]. Lo rende noto l’Asl Napoli 2 Nord, ricordando che il tampone è sempre un esame diagnostico che fa seguito alle valutazioni degli epidemiologi.

Un tampone effettuato troppo presto rispetto all’esposizione al virus, infatti, potrebbe determinare dei falsi negativi, causando gravi rischi per la popolazione. La tempistica di effettuazione del tampone, quindi, non è legata a questioni organizzative, ma a valutazioni epidemiologiche. Già in queste ore molti dei cittadini rientrati dall’estero residenti nell’Asl Napoli 2 Nord sono stati contattati per essere sottoposti all’esame del tampone nell’arco di cinque giorni.

Ai viaggiatori di rientro si chiede la massima collaborazione osservando l’isolamento fino all’esito negativo del tampone per salvaguardare la salute dei propri cari e dei propri contatti stretti e non incorrere nelle sanzioni previste dalle ordinanze. Tali misure sono fondamentali per ridurre i rischi di diffusione del virus sul nostro territorio.

Questi i 13 distretti sanitari e le rispettive 32 città rientranti nell’Asl Napoli 2 Nord:

Distretto 35 Pozzuoli – Bacoli – Monte di Procida

Distretto 36 Ischia – Procida – Barano d’Ischia – Forio – Lacco Ameno – Casamicciola – Serrara Fontana

Distretto 37 Giugliano

Distretto 38 Marano di Napoli – Quarto

Distretto 39 Villaricca – Calvizzano – Qualiano

Distretto 40 Mugnano di Napoli – Melito di Napoli

Distretto 41 Frattamaggiore – Frattaminore – Casandrino – Grumo Nevano – Sant’Antimo

Distretto 42 Arzano – Casavatore

Distretto 43 Casoria

Distretto 44 Afragola

Distretto 45 Caivano – Cardito – Crispano

Distretto 46 Acerra

Distretto 47 Casalnuovo