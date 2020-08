By redazione

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’aggressione

Assurdo nel napoletano. Giovane pestato da 4 coetanei: corsa in ospedale





PORTICI – Ha veramente dell’assurdo quanto accaduto nella nottata di ieri a pPortici, dove intorno alle ore 4 del mattino circa, un giovane di 21 anni di Ercolano è stato accerchiato e brutalmente picchiato da altri 4 suoi coetanei. Il tutto è successo fuori ad un pub in Corso Garibaldi.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’aggressione ma si pensa che sia scaturita da una lite innescata per futili motivi. Calci, pugni e spintoni hanno ferito il ragazzo che ha riportato danni alla testa. Dopo l’aggressione il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale dove i sanitari hanno accertato che le ferite guariranno nel giro di pochi giorni.

Intanto le indagini sono state affidate ai carabinieri di Portici.

