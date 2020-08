By Giovanna Iazzetta

Aversa, rapina violenta: donna scippata e trascinata per diversi metri





AVERSA – Scippata in via Galileo Galilei e trascinata per diversi metri. E’ ciò che è accaduto ad una donna di Aversa sabato pomeriggio, intorno alle 17.20 fuori al panificio Antico Borgo.

Con un’azione fulminea la donna si è vista portare via la borsa dopo essere stata strattonata e trascinata, il che le ha provocato diverse escoriazioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK