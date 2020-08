Bacoli, minacce di morte in Municipio per il sindaco Della Ragione: “Ti devo far uccidere”





BACOLI – “Ti devo far uccidere, devi assumere mio nipote. Devi avere un tumore”. Queste le frasi pronunciate questa mattina da un uomo entrato nel Municipio di Bacoli e dirette al sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione.

A darne notizia è lo stesso primo cittadino, che cita un altro episodio avvenuto sempre stamattina: “Ho incontrato una coppia di cittadini che, ‘per tirare a campare’, svolgevano storicamente l’attività di parcheggiatori abusivi tra Baia e Miseno. Adesso, con le azioni che stiamo mettendo in campo sul fronte del ripristino della legalità sul territorio, non gli è più possibile farlo. Hanno occupato il Municipio per qualche ora, chiedendo un lavoro per poter crescere i propri figli. E’ un dramma sociale sempre più diffuso. Capisco che tutti vogliano tutto dal sindaco. Ed è altrettanto chiaro che è impossibile rispondere ai bisogni occupazionali di centinaia di persone. Ciò che però prometto – sottolinea Della Ragione – è la trasparenza. L’ho sempre garantita, continuerò ad assicurarla. Sempre. Nell’esclusivo interesse della comunità. Senza privilegi”.