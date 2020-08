By redazione

Beirut, esplosione e distruzione in sala parto ma George nasce sano





BEIRUT – E’ stato più forte dell’esplosione e della distruzione il piccolo George nato proprio durante la terribile deflagrazione che ha colpito la città di Beirut in Libano. Il momento è stato ripreso, molto probabilmente, da suo padre ed il video è stato condiviso dalla pagina Instagram “Long live Lebanon”.

Sono attimi emozionanti, come quelli vissuti da tanti papà. All’improvviso però la detonazione, violentissima. E l’onda d’urto che sfonda le finestre e violenta quel luogo che dovrebbe restare immacolato e protetto. Tutto sembra essere travolto, spazzato via. E in quell’attimo, il piccolo George è ancora nella pancia della mamma.

Si sa che il bimbo ce l’ha fatta. L’immagine che succede al video mostra proprio il piccolo adagiato su una culla. Coccolato da un’ostetrica. «George e la sua famiglia sono sopravvissuti – spiega la nota in calce –. Papà e mamma ora stanno riposando.

Una luce di speranza nel buio.