Bimba di 10 mesi ingoia capsula di detersivo liquido: è in coma

SCOZIA – Dramma in Scozia dove una piccola di soli 10 mesi ha ingoiato una capsula di detersivo liquido ed ora è ricoverata in ospedale, in stato di coma, con lo stomaco “bruciato” ed i polmoni danneggiati. Pearce Shepherd ha ingoiato sostanze chimiche tossiche dopo aver afferrato la capsula del detersivo mentre sua madre Melissa Cairney, 27 anni, le aveva voltato le spalle.

I medici ritengono che Pearce sopravviverà, ma non sono in grado di dire con quale rapidità si riprenderà o se subirà effetti a lungo termine. “Hanno detto che è una situazione in aggiornamento minuto per minuto.