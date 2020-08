Bimbo di 11 anni colto da infarto, corsa in ospedale: è grave

VENAFRO – Grande apprensione per un bimbo di soli 11 anni che nella giornata di ieri, mentre era all’interno della sua cameretta, è stato colto improvvisamente da infarto. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Veneziale di Isernia, dove il personale medico ha fatto di tutto per stabilizzarlo.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, a tal punto che si è deciso di trasferirlo all’ospedale Santobono di Napoli: l’ambulanza è partita dal nosocomio molisano alla volta di quello campano, scortata per tutti i 110 chilometri che separano le due città da una staffetta della Polizia Stradale, che ha consentito al mezzo di soccorso di ridurre i tempi di percorrenza: meno di un’ora per arrivare all’ospedale pediatrico di Napoli, dove adesso il bimbo è ricoverato, in Rianimazione, in condizioni di salute giudicate gravi.