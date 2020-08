Blitz dei Carabinieri e di “Attila” nel napoletano: arrestato spacciatore

By redazione

Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della sostanza





ISCHIA – I carabinieri del nucleo operativo di Ischia insieme all’unità cinofila antidroga di nome “Attila” hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Giovan Battista di Costanzo, 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante uno dei servizi anti-droga disposti dal comando provinciale, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. trovata una vera centrale di spaccio attiva sull’isola d’Ischia. il 41enne deteneva, infatti, ben 4 tipologie di diverso stupefacente che erano probabilmente destinate al mercato di droga della settimana di ferragosto. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 361 grammi di marijuana di tipo “amnesia”, 211 grammi di hashish suddivisi in due panetti, 57 grammi di cocaina purissima e 4 grammi di crack. Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della sostanza.

il 41enne è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.