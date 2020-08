BENEVENTO – Cadono in un dirupo durante escursione: 2 giovani feriti salvati dai vigili del Fuoco.

Due giovani, finiti ieri pomeriggio in un dirupo sui monti di Paupisi (Benevento), sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco di Benevento che, dopo averli assistiti per tutta la notte.

Il recupero, in una zona impervia, è stato reso possibile grazie all’intervento di un elicottero.I due giovani facevano parte di una comitiva: a causa di alcune ferite erano impossibilitati a camminare.

Di qui l’intervento dei vigili che dopo molto tempo e superando non poche difficoltà, soprattutto per le peculiarità del territorio, hanno raggiunto i due malcapitati. Gli stessi sono stati trasportati in una zona dove fosse possibile l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che, alle prime luci di questa mattina, ha raggiunto il posto recuperando i feriti che sono stati trasportati all’Ospedale San Pio di Benevento. Le loro condizioni fisiche comunque non destano preoccupazioni.

COMUNICATO ANSA

