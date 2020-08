By Ciro De Liddo





REGIONALE – Campania, inchiesta su Covid Center: indagati consigliere e manager

Il consigliere regionale della Campania Luca Cascone e il presidente della Soresa, la centrale per gli acquisti in sanità della Regione, Corrado Cuccurullo risulterebbero indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania.

Il fascicolo ipotizza la turbativa d’asta e al centro dell’attenzione dei pm c’è il maxi appalto da 18 milioni per la realizzazione dei centri modulari. Già disposti una serie di sequestri e perquisizioni. Si attendono eventuali aggiornamenti.

FONTE TGCOM24

