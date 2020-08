Candidato sindaco del centrodx, Forza Italia smentisce: “Nessun accordo su Maisto”

By Antonio Galluccio

Pentangelo: “Nessuna decisione come potranno confermare i colleghi coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, della Lega e dell’Udc





GIUGLIANO – Ennesima fuga in avanti di Giuseppe Pietro Maisto che continua a tenere bloccata l’intera coalizione di centrodestra. Poco fa un articolo di una testata locale molto vicina a Maisto aveva lanciato la notizia dell’accordo dei quattro partiti di centrodestra – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Lega – sul suo nome. Notizia totalmente infondata visto il seguente comunicato di smentita dei vertici regionali e provinciali di Forza Italia:

AMMINISTRATIVE, PENTANGELO (FI): “SU GIUGLIANO IN DIRITTURA D’ARRIVO MA ANCORA NESSUNA DECISIONE“

“Le notizie stampa di queste ore che vedrebbero il centrodestra aver trovato l’accordo definitivo sul nome del candidato sindaco di Giugliano sono prive di fondamento: come potranno confermare i colleghi coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, della Lega e dell’Udc, dall’ultima riunione interpartitica, incontro assolutamente interlocutorio, non è uscita alcuna indicazione. Successivamente non c’è stata nessuna ulteriore riunione”. Lo afferma l’onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli.

Napoli, 1 agosto 2020