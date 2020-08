Carne in cattivo stato per gli ospiti del Centro di accoglienza: sequestrata





POSILLIPO – Sono 40 i chili di carne di pollo e tacchino sequestrati dai carabinieri del Nas partenopeo perché in cattivo stato di conservazione.

Gli alimenti erano stoccati in un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di Posillipo ed erano destinati alle persone ospitate. Al legale rappresentante dell’associazione che gestisce il centro sono state contestate violazioni amministrative per un importo di circa 5mila euro. È stato, inoltre, diffidato a sanare le carenze igienico sanitarie della struttura.

