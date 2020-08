Choc a Napoli, persona aggredita da uomo con una corda: un arrestato

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Toledo sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di essere stata aggredita in via San Carlo da un uomo con una corda in mano.

I poliziotti, grazie alle descrizioni della vittima, hanno rintracciato l’uomo che camminava brandendo la corda e che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad inveire contro di loro; ne è nata una colluttazione in seguito alla quale l’aggressore è stato disarmato e bloccato.

Roshian Saliya Megal Hettiarachchige, 33enne srilankese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

COMUNICATO STAMPA

