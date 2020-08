By Giovanna Iazzetta

Choc in centro, cade dal terzo piano: uomo morto sul colpo





AVELLINO – Dramma in via Terminio, in pieno centro ad Avellino, dove un anziano è morto dopo essere precipitato giù dalla finestra del bagno del suo appartamento.

L’uomo, 72 anni, è stato portato in urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati, di contrada Amoretta. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nella caduta al suolo, dopo un volo di molti metri, il 72enne ha riportato serissime lesioni. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 arrivato tempestivamente sul posto. Al suo arrivo in ospedale l’uomo era già morto.

Il dramma, che si profila come un probabile caso di suicidio, si è consumato nel cortile interno di una palazzina. Sul posto i sanitari del 118 seguiti poi dagli agenti della Polizia e della Municipale che hanno avviato i rilievi e le indagini di rito.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK