By Giovanna Iazzetta

Choc in città, uomo trovato privo di vita in strada





AVELLINO – Uomo ritrovato in strada privo di sensi. I fatti sono accaduti a Sant’Angelo all’Esca in provncia di Avellino, il 76enne è stato soccorso da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti i soccorsi. Purtroppo gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la morte potrebbe essere giunta per cause naturali.

