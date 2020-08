Coronavirus, 7 nuovi casi positivi nel napoletano: contagiati anche due bambini

By Alessandra Chianese

I contagiati risultano attualmente in isolamento domiciliare: rinnovato l’invito a rispettare le regole anti-Covid





CAMPANIA – Nuovi casi positivi al Coronavirus a Portici: ad annunciarlo è stato il sindaco della città sulla sua pagina Facebook. I Risultano 7 persone contagiate, residenti nella provincia di Napoli. Il primo cittadino rende noto che i soggetti positivi al Covid-19 appartengono a tre nuclei familiari, collegati tutti però alla stessa famiglia: tra i contagiati, ci sono anche due bambini.

“A Portici, abbiamo riscontrato nuovi 7 contagi, articolati in 3 nuclei familiari tutti e tre collegati in un unico ceppo familiare. Ciò significa che non c’è un focolaio. È molto facile che questi contagi siano avvenuti attraverso contatti diretti tra le stesse persone della famiglia” ha dichiarato nel corso della diretta Facebook il sindaco Cuomo.

Nessuno dei sette contagiati è in gravi condizioni: attualmente si trovano tutti in isolamento domiciliare. Fortunatamente, i tamponi effettuati sui contatti stretti dei contagiati hanno dato esito negativo.

Il primo cittadino di Portici ha rinnovato l’invito a rispettare le regole imposte per prevenire la diffusione del Covid-19, che attualmente rappresenta ancora un pericolo per la popolazione.

