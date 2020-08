Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 2 nuovi positivi e 2 guariti

NAPOLI – Aggiornamento bisettimanale in merito alla situazione Coronavirus nella città di Napoli, aggiornato a oggi martedì 4 agosto. Risultano 2 i nuovi positivi, 2 guariti e nessun decesso. Sono 38 le persone attualmente positive, 872 coloro che sono guariti, 11 i ricoverati in ospedale e nessuno in terapia intensiva, 27 in isolamento a casa e 143 deceduti.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.