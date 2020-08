Coronavirus ad Aversa, c’è un secondo caso. L’annuncio del sindaco Golia

AVERSA – Un secondo caso di positività al Covid-19, dovuto a contagio in ambito familiare. Ad annunciarlo è il sindaco Alfonso Golia che, attraverso i propri canali social, mette in guardia la cittadinanza dall’assumere comportamenti rischiosi. Questo il suo post:

Cari concittadini,

da poco l’Asl mi ha comunicato che nella nostra città c’è un secondo caso di positività al Coronavirus. Si tratta del convivente del caso che vi ho comunicato ieri. Entrambi sono in quarantena già da giorni e tutti i contatti sono stati individuati.

Non allarmiamoci e continuiamo a indossare la mascherina, non perché lo prescrivano delle ordinanze ma perché è l’unico modo per tutelare la salute di tutti noi.

Ricordo a tutti quelli che rientrano dall’estero che non bisogna recarsi all’ospedale o all’Asl ma di segnalarsi e registrarsi. Sara l’Asl a ricontattare per il tampone. È fondamentale non intasare il pronto soccorso e non esporre al rischio contagio il personale sanitario.

Ieri era stato lo stesso primo cittadino ad informare gli aversani del primo caso di positività dopo quasi tre mesi di “covid free”.