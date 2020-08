Coronavirus, aggiornamento Italia: 190 nuovi casi e 5 decessi

NAZIONALE – Nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi di positività al coronavirus (in aumento rispetto ai 159 di lunedì) e cinque decessi (contro i dodici del giorno precedente). Lo riferisce il ministero della Salute, segnalando che i guariti sono 177 e i tamponi effettuati 43.788. Tre Regioni non hanno fatto registrare nuovi contagi: Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Il numero maggiore dei nuovi contagi si registra in Lombardia (44), seguono Emilia Romagna con 42, Veneto con 20, Lazio con 17 e Toscana con 11 nuovi casi. Sono 761, 18 più di ieri, le persone attualmente ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani. Resta stabile a 41 il numero dei ricoveri nelle terapie intensive.

In Lombardia 44 nuovi casi In Lombardia, la Regione più colpita dall’epidemia, sono 44 i nuovi positivi, a seguito di 5.696 tamponi effettuati. Tra i casi registrati in Regione nelle ultime 24 ore 14 sono “debolmente positivi” e 4 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologico. Un solo decesso è stato registrato nell’ultima giornata, con il totale che sale quindi a 16.819. Stabili a nove i pazienti in terapia intensiva, mentre calano a 160 i ricoverati negli altri reparti (-2 da ieri).

