Coronavirus, aggiornamento Italia: 295 nuovi casi, 5 decessi

NAZIONALE – Nelle ultime 24 ore sono stati 295 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Il numero complessivo dei contagi da inizio pandemia sale così a 247.832. I morti sono stati 5. In Lombardia si registrano 55 nuovi casi: gli attualmente positivi scendono sotto la soglia dei 6mila. Solo due le regioni a zero contagi: Basilicata e Valle d’Aosta.

Oltre 200mila i guariti in ItaliaSono oltre 200mila le persone guarite dal Covid in Italia dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, si tratta precisamente di 200.229 persone (+255 rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono invece 43 (+2). Calano i ricoverati con sintomi (-11), che sono ora 705. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.709 (+44), gli attualmente positivi 12.457 (+35). Complessivamente i deceduti sono 35.146.

Lombardia, calano i morti ma aumentano i ricoveratiDei 55 nuovi casi registrati in Lombardia 9 sono risultati debolmente positivi e 13 sono stati individuati a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati sono stati 8.419. I decessi risultano in calo: ieri erano 4, oggi solo 1, cifra che fa salire il totale dei morti dall’inizio della pandemia a 16.807. In aumento i pazienti in terapia intensiva (oggi sono 9, contro i 7 fatti registrare ieri) così come il numero di ricoverati in altri reparti: 158, 2 in più nelle ultime 24 ore.

