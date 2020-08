By redazione

I dati sono resi noti, come ogni giorno, dal Ministero della Salute





NAZIONALE – Sono 384 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 56.451 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore ci sono state dieci vittime, per un totale di 35.181 dall’inizio dell’epidemia. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (41), mentre i guariti odierni sono 210. La Valle d’Aosta è l’unica Regione senza nuovi contagi.

Fonte: tgcom24