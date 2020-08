By redazione

Coronavirus, aggiornamento nel casertano: la situazione comune per comune





CASERTANO – Si registra un nuovo positivo al Coronavirus in provincia di Caserta. Stando al bollettino dell’Asl di Caserta c’è un caso a San Felice a Cancello che si aggiunge alla coppia di Villa Literno che sono tornati dall’estero e sono risultati positivi.

Per quanto il caso di San Felice a Cancello, si tratta del quarto in totale, il terzo per la frazione Polvica, quella al confine con il territorio nolano.

Si tratta di una donna di 38 anni con figli. Per questo caso tantissime le persone in quarantena sia del napoletano e alcuni anche di Polvica.

Questo su Polvica non dovrebbe essere ascrivibile ai primi 2.

Sempre a Villa Literno i dieci migranti che si trovavano nel centro di accoglienza sono stati dichiarati clinicamente guariti, come i due pazienti di Mondragone e Raviscanina per un totale di 12 persone che sono riusciti a sconfiggere il virus. In totale, i guariti, sono 555, mentre i decessi restano 46.

I positivi in provincia di Caserta sono 24 residenti a Carinola, Castel Volturno, Conca della Campania, Lusciano, Mondragone, Presenzano, Recale, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca, Teano, Teverola, Villa di Briano e Villa Literno. Le persone in quarantena scendo a 53, meno nove rispetto ad ieri.

L’ELENCO DI TUTTI I COMUNI

ALIFE 1 (1 GUARITO)

ALVIGNANO 1 (1 GUARITO)

ARIENZO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

AVERSA 30 (26 GUARITI E 4 DECEDUTI)

BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CAIANIELLO 2 (2 GUARITI)

CAIAZZO 4 (4 GUARITI)

CALVI RISORTA 1 (1 GUARITO)

CANCELLO ARNONE 1 (1 GUARITO)

CAPODRISE 5 (5 GUARITI)

CAPRIATI AL VOLTURNO 2 (2 GUARITI)

CAPUA 8 (8 GUARITI)

CARINARO 7 (7 GUARITI)

CARINOLA 6 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4

CASAGIOVE 8 (8 GUARITI)

CASAL DI PRINCIPE 7 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)

CASALUCE 3 (3 GUARITI)

CASAPULLA 10 (10 GUARITI)

CASERTA 32 (31 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CASTEL MORRONE 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CASTEL VOLTURNO 20 (16 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CELLOLE 2 (1 DECEDUTO E 1 GUARITO)

CESA 7 (7 GUARITI)

CONCA DELLA CAMPANIA 6 (3 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CURTI 3 (3 GUARITI)

DRAGONI 3 (3 GUARITI)

FALCIANO DEL MASSICO 6 (6 GUARITI)

FORMICOLA 1 (1 GUARITO)

FRANCOLISE 10 (10 GUARITI)

FRIGNANO 2 (2 GUARITI)

GIANO VETUSTO 1 (1 GUARITO)

GIOIA SANNITICA 1 (1 GUARITO)

GRAZZANISE 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

GRICIGNANO D’AVERSA 10 (10 GUARITI)

LETINO 20 (20 GUARITI)

LUSCIANO 6 (5 GUARITI)

MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)

MADDALONI 18 (16 GUARITI E 2 DECEDUTI)

MARCIANISE 30 (24 GUARITI E 6 DECEDUTI)

MARZANO APPIO 3 (3 GUARITI)

MIGNANO MONTELUNGO 1 (1 GUARITO)

MONDRAGONE 105 (100 GUARITI E 3 DECEDUTI)

ORTA DI ATELLA 13 (12 GUARITI E 1 DECEDUTO)

PARETE 1 (1 GUARITO)

PIANA DI MONTE VERNA 1 (1 GUARITO)

PIEDIMONTE MATESE 2 (2 GUARITI)

PIETRAMELARA 3 (3 GUARITI)

PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

PONTELATONE 1 (1 GUARITO)

PORTICO DI CASERTA 6 (6 GUARITI)

PRESENZANO 1

RAVISCANINA 6 (6 GUARITI)

RECALE 6 (5 GUARITI)

RIARDO 4 (4 GUARITI)

ROCCA D’EVANDRO 2 (2 GUARITI)

ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)

SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SAN FELICE A CANCELLO 11 (7 GUARITI)

SAN MARCELLINO 1 (1 GUARITO)

SAN MARCO EVANGELISTA 4 (4 GUARITI)

SAN NICOLA LA STRADA 10 (9 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SAN PIETRO INFINE 1 (1 GUARITO)

SAN POTITO SANNITICO 1 (1 GUARITO)

SAN PRISCO 9 (7 GUARITI E 2 DECEDUTI)

SAN TAMMARO 6 (5 GUARITI e 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA A VICO 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA CAPUA VETERE 34 (28 GUARITI E 6 DECEDUTI)

SANTA MARIA LA FOSSA 5 (5 GUARITI)

SANT’ARPINO 8 (7 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SESSA AURUNCA 8 (7 GUARITI)

SPARANISE 1 (1 GUARITO)

SUCCIVO 8 (8 GUARITI)

TEANO 6 (4 GUARITI 1 DECEDUTO)

TEVEROLA 10 (7 GUARITI)

TRENTOLA DUCENTA 7 (7 GUARITI)

VALLE DI MADDALONI 5 (5 GUARITI)

VILLA DI BRIANO 3 (1 GUARITO 1 DECEDUTO)

VILLA LITERNO 12 (10 GUARITI)

VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI)

PAZIENTI RICOVERATI NEL CASERTANO MA NON RESIDENTI: 4 (4 GUARITI)