Coronavirus, altri 3 positivi nel comune casertano: l’annuncio del vicesindaco

VILLA LITERNO – Si registrano altri tre positivi a Villa Literno, in provincia di Caserta. A darne l’annuncio è il vicesindaco Valerio Di Fraia: “Da pochi minuti – ha detto nel pomeriggio di oggi – abbiamo avuto i risultati dei tamponi effettuati sui familiari e persone che hanno avuto stretto contatto con i due cittadini risultati positivi. A breve firmerò una ordinanza per i tre familiari che sono risultati positivi e verranno posti in quarantena obbligatoria.

I due cittadini stranieri (giunti in Italia per passare qualche giorno di vacanza) sono stati trasferiti in ospedale per avere la possibilità di monitorare meglio la situazione, dal momento che si sospetta si tratti di un Virus importato dall’estero. Per qualsiasi informazione in merito e per contatti urgenti il numero del responsabile del C.O.C. è a disposizione per tutti i cittadini. I ragazzi ospiti del centro di accoglienza sono tutti guariti e a breve verrà firmata un’ordinanza di riapertura del centro. Abbiamo superato tanti ostacoli in questi mesi e vi assicuro che supereremo anche questo momento”.