Coronavirus, bagnino positivo: chiuso un lido

SABAUDIA – Altro bagnino positivo al Covid 19 e chiusura di un secondo stabilimento balneare, a Sabaudia. Lo rende noto l’unità di crisi della Regione Lazio.

«La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di un altro stabilimento balneare per la positività di un bagnino. Si tratta del Lido Azzurro di Sabaudia. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali». La chiusura avviene per effettuare la sanificazione e in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica.

Il provvedimento è stato notificato nel pomeriggio, quindi i bagnanti che erano in spiaggia sono stati fatti allontanare. Sulla pagina facebook dello stabilimento si legge: «In ottemperanza a quanto disposto dalle autorità locali, a partire dal pomeriggio di oggi 01 agosto 2020, si procederà alla temporanea chiusura delle nostre attività. Durante la chiusura sarà eseguita, da una ditta specializzata, la sanificazione di tutti i locali a scopo precauzionale. Ci scusiamo per il disagio ma questo provvedimento è volto a tutelare con tutte le azioni possibili la sicurezza di tutti i clienti e di tutto il nostro personale.Torneremo operatvi tra qualche giorno. La Direzione del Lido Azzurro vi ringrazia per la comprensione e la collaborazione».