By Giovanna Iazzetta

Il piccolo è stato intubato perché perché i suoi polmoni colpiti dall’infenzione non gli permettevano più di respirare da solo

Coronavirus, bambino di 5 anni ricoverato in terapia intensiva





PADOVA – Un bambino di 5 anni positivo a Covid ricoverato in Terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Padova: è stato necessario intubarlo perché i suoi polmoni colpiti dall’infenzione non gli permettevano più di respirare da solo.

Venerdì, per fortuna, le sue condizioni sono leggermente migliorate. Il bambino, come riportato da Il Mattino di Padova, era stato ricoverato qualche giorno fa accusando i sintomi tipici del Covid 19 e infatti il tampone a cui è stato sottoposto ha subito confermato la diagnosi dell’infezione. Tutta la sua famiglia è stata messa in isolamento e attende l’esito dei tamponi.

